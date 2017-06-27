Человеческую рыбу засняли на рекордной глубине

Международная команда ученых и энтузиастов обнаружила в известняковой пещере одного из хорватских озер европейского протея (Proteus anguinus), обитающего на рекордной глубине 113 метров. Из-за розовато-бледного цвета кожи животное также называют человеческой рыбой, а из-за небольших размеров — детским драконом. Снимки протея показало издание New Scientist.

Специалисты полагают, что протеи могут обитать на еще большей глубине, поскольку способны выдерживать высокие давления. Для наблюдения за Proteus anguinus ученые установили в местах их обитания инфракрасные камеры.

Животные могут откладывать яйца не чаще двух раз в десятилетие, а жить — до 100 лет. Протеи, которых чрезвычайно трудно заметить в неволе, из-за незаконной ловли считаются уязвимым видом, пишет lenta.ru

Ранее та же команда ученых показала видео будней европейского протея. На представленном ролике было продемонстрировано развитие амфибий, помещенных в аквариум. На свет 22 животных появились четыре месяца назад (считая с момента публикации видео).