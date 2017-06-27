Из-за мощного урагана в Германии погибли два человека

Жертвами урагана на севере Германии стали два человека. Об этом сообщает Reuters.

50-летний мужчина погиб в результате падения дерева на автомобиль, за рулем которого он находился. Вторая жертва — 83-летняя женщина — не справилась с управлением машиной, и врезалась в рухнувшее на шоссе дерево неподалеку от Ганновера, пишет lenta.ru.

«Это был настоящий хаос. С домов срывало крыши, падали деревья», — заявил представитель спасательной службы Нижней Саксонии Маттиас Колбрандт, чьи слова приводит Bild.

Мощный ураган привел также к сбоям в работе транспорта. В ряде регионов было прервано железнодорожное сообщение. Из-за непогоды были также закрыты несколько аэропортов, в том числе в Берлине.