Массажист оборудовал нарколабораторию в подсобке московского салона красоты

Московские полицейские задержали 36-летнего массажиста, который превратил в нарколабораторию подсобное помещение салона красоты на Камчатской улице. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Мужчина приобрел семена растений конопли, удобрения, землю и цветочные горшки. Далее он оборудовал в комнате три шкафа под парник, где выдерживался специальный температурный режим, стены были обшиты гидроизоляционным материалом, установлены тепловые лампы и вытяжки», — говорится в сообщении.

Стражи порядка обнаружили в подсобном помещении салона, где работал массажист, 19 кустов конопли и более 400 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет lenta.ru