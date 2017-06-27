Топ-модель бросила работу ради путешествий по Европе в минивэне

Австралийская топ-модель и ее британский бойфренд отказались от работы ради путешествий по Европе в минивэне. Об этом пишет газета Daily Mail.

Софи Тейлор (Sophie Taylor) и Аарон Гудфеллоу (Aaron Goodfellow) приобрели автомобиль Ford Transit примерно за одну тысячу евро. Кроме того, они потратили более 1,6 тысячи евро на то, чтобы сделать минивэн пригодным для длительных поездок. В салоне авто они оборудовали кухонную зону и спальное место.

Пара выехала из Англии в начале июня и уже преодолела к настоящему времени свыше 3,2 тысячи километров. Сейчас они находятся на севере Испании и направляются в сторону Португалии. Тейлор и Аарон также намерены побывать во Франции, Италии, Хорватии, Словении, Австрии, Германии и других европейских странах, пишет lenta.ru

Тейлор попала в поле зрения СМИ после того, как в марте текущего года 24-летнюю модель заметили на швейцарском горнолыжном курорте Вербье отдыхающей в компании британского принца Уильяма.