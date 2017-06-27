Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба

Жители района на западе Лондона, где произошел пожар в небоскребе Grenfell Tower, выражают свое возмущение поведением туристов, делающих селфи на фоне сгоревшего здания. Об этом пишет газета Daily Express.

Местные жители установил множество плакатов, призывающих путешественников воздержаться от селфи и других снимков на фоне строения. «Grenfell — это место трагедии, а не туристический аттракцион», — гласит одна из подписей.

Уэйн Кило Льюис (Wayne Kilo Lewis), проживающий рядом с многоэтажкой, говорит, что среди местных жителей растет негодование из-за действий отдыхающих, пишет lenta.ru

По его словам, граждане просят туристов проявить уважение к погибшим, однако те игнорируют призывы. «Это отвратительное зрелище, которое скорбящие люди не хотят или не должны видеть», — подчеркнул он.

Живущая по соседству Лоррейн Уоррингтон (Lorraine Warrington) солидарна с Льюисом. «Это не время и не место для селфи — перед зданием, где погибли мои друзья», — говорит она.

Пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице произошел в ночь на 14 июня. Небоскреб выгорел почти полностью. По последним данным, 79 человек считаются пропавшими без вести и погибшими в результате ЧП.