Женщина распивала спиртные напитки, пока ее маленькая дочь сама гуляла по Центральному рынку

Полиция нашла биологическую мать девочки, недавно обнаруженную без присмотра возле Центрального рынка.

Женщине 26 лет, её отыскали в компании бомжей, распивающих спиртные напитки.

Мать ребенка злоупотребляет алкоголем и в последний раз видела свою дочь 4-5 июня.

По ее словам, один из ее знакомых повел девочку в столовую и до настоящего времени не вернулся.

Полиция проводит расследование по данному факту. В дальнейшем, органы опеки должны будут принять решение о возвращении девочки биологическим родителям.