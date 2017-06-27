Побои за фото просроченной булочки: журналистку избили за съемку. ВИДЕО

Фоторепортер газеты Jurnal de Chişinău Надежда Рошковану была жестоко избита посреди улицы владельцем и продавцом одного из магазинов сектора Чеканы.

На женщину напали после того, как она сфотографировала купленную в магазине просроченную булочку. Несмотря на наличие видеозаписи и показания свидетелей, хозяин ларька, расположенного на улице Михаил Садовяну, отрицает обвинения. Кроме того, мужчина утверждает, что женщина сама принесла в магазин испорченный товар, сообщает jurnal.md

Надежда Рошковану рассказывает, как возвращаясь с работы зашла в магазин купить продуктов. В киоске ей попытались продать булочку с истекшим сроком годности. Женщина потребовала объяснений от продавца. Никакой реакции продавца не последовало, а когда репортер сфотографировала испорченный товар, продавщица набросилась на нее с кулаками. Позже появился и хозяин торговой точки.

По словам главы чеканского инспектората полиции Руслана Саакяна, по данному факту открыто уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.