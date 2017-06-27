В столице в двух заведениях продавали контрафактный алкоголь

Полиция провела ряд проверок по выявлению экономических преступлений в столичных заведениях и магазинах столицы, с целью выявления некачественной продукции, ставящей под угрозу жизнь и здоровье граждан. У двух экономических агентов в продаже был обнаружен алкоголь низкого качества без сертификата о происхождении.

У предпринимателей обнаружили бутылки и цистерны, наполненные контрафактными спиртными напитками. Напитки разливались в антисанитарных условиях.

Кроме того, у одного из владельцев магазина отсутствовала авторизация на использование террасы.

Контрафактный алкоголь был изъят полицией, а экономическим агентам грозит штраф в размере 3000 леев.

По данному факту будут проинформированы компетентные органы в области общественного питания и Агенство по защите прав потребителей.