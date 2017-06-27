Малыш получил серьезный ожоги гортани после выпитого уксуса

Ребенок полутора лет попал в сложном состоянии в больницу после того, как выпил уксус.

Инцидент произошел в селе Спея Григориопольского района. Малыш находился дома с 54-летней бабушкой. Женщина оставила ребенка без присмотра всего на несколько минут. В это время он нашел бутылку с уксусом и сделал пару глотков, пишет bloknot-moldova.md.

С ожогами во рту мальчик был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы Тирасполя. Обстоятельства инцидент расследуются.