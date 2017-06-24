Названы самые надежные автомобили 2017 года

Американская компания J.D. Power and Associates обнародовала рейтинг надежности автомобилей Initial Quality Study 2017. Первую позицию в списке занял автомобильный бренд Kia, опередив на две позиции Porsche, передает Autonews.

На втором месте оказался бренд Genesis (премиальный суббренд Hyundai), а на третьем Porsche, пишет korrespondent.net.

Сообщается, что рейтинг был составлен в рамках исследования Initial Quality Study, в ходе которого американские автовладельцы ответили на 233 вопроса.

На вопросы отвечали только те водители, которые имели в своем распоряжении автомобили от 90 дней и более.