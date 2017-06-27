В центре Киева взорвался джип. ФОТО

В центре Киева взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщила журналистка Марина Згарда на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел около 10.40 на пересечении улиц Полтавской и Тургеневской в Шевченковском районе.

Как уточнил Украинской правде пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, в результате пострадал владелец авто.

"Пострадал предприниматель 1970 года рождения. Взрыв произошел, когда он сел в автомобиль. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь на месте. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает", – отметил Тракало.

Он добавил, что результате взрыва в автомобиле повреждена передняя часть, а также припаркованные рядом авто и фасады зданий, пишет korrespondent.net.