Ночные кровопролития: в центре Киева зарезали мужчину

В Киеве в четверг, 22 июня, возле станции метро Золотые Ворота конфликт между двумя мужчинами закончился гибелью одного из них.

По данным Киев Оперативный, двое мужчин вместе выпивали, между ними произошел конфликт, перешедший в драку. В ходе драки один из мужчин нанес ножевое ранение другому, в результате которого тот скончался.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщает korrespondent.net