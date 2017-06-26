Уникальную операцию провели врачи Института матери и ребенка

В столичном Институте матери и ребенка провели уникальную операцию. Новорожденному ребенку удалили огромную опухоль - весом 630 граммов. Длилась операция пять часов, провели ее ученики Евы Гудумак под ее руководством.

Матери сделали кесарево сечение, и операцию назначили на следующий же день. Была она сложной из-за риска кровотечения. Малыш находится в отделение интенсивной терапии, его состояние стабилизировалось.

По словам врачей, таких случаев - когда ребенок рождается с опухолью - в последнее время все больше. Диагноз поставили внутриматочно, а мать все время находилась под наблюдением специалистов.







