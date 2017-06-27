Велосипедистка, рискуя жизнью, пыталась спасти чужого пса

В Мехико велосипедистка устроила погоню за сбежавшим от хозяина псом по оживленным улицам города. Весь процесс попал на видео, которое она снимала в ходе поездки на прикрепленную к шлему камеру.

В ролике видно, как собака несколько раз пробегает под движущимися автомобилями и чудом остается жива. Героине видео также приходится объезжать машины, попутно обращаясь к людям с просьбой поймать беглеца.

Псу удается продержаться целых две минуты, после чего его, наконец, ловит за поводок один из прохожих, пишет РИА Новости.

По данным Daily Mail, собака не принадлежит велосипедистке, она просто решила помочь ее догнать.

Местные СМИ также сообщают, что авиакомпания Volaris наградила героиню видео двумя билетами в любой пункт назначения.







