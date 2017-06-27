ООН: в Йемене число больных холерой к осени может составить 300 тысяч

Количество заболевших холерой в Йемене к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Меритксел Релано.

"Количество случаев заболевания продолжает расти. Возможно, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тысяч", — сказала она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с октября прошлого года по 21 июня общее количество людей с подозрением на холеру в Йемене составило 185 301 человек. При этом свыше 37 тысяч человек заболели в период с 13 по 19 июня. В 1233 случаях болезнь привела к смерти пациентов, сообщает РИА Новости.

По данным ЮНИСЕФ, количество смертей из-за холеры составляет 1265 человек. Кроме того, болезнь распространилась уже на 21 из 22 провинций Йемена.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.