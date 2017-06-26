Начали работу еще шесть пунктов запуска противоградовых ракет

Еще шесть пунктов запуска противоградовых ракет заработали вчера в центре страны – в населенных пунктах районов Кэлэраш и Хынчешть.

Как сообщили в пресс-службе Органа гражданской авиации, после начала работы новых пунктов область защиты от града в Республике Молдова расширена примерно на 64 000 гектаров.

В то же время с учетом национальных и международных требований, поскольку действия по защите от града связаны с опасностью полетов всех типов воздушных судов, пролетающих через такие территории, внедрены механизмы активации и деактивации зон, где разрешены полеты во время запуска противоградовых ракет. С этой целью изменения конфигурации были включены в информационное авиационное издание и аэронавигационные карты, управляемые Eurocontrol.

Как сообщает МОЛДПРЕС, организация и проведение деятельности по запуску противоградовых ракет будет осуществляться в соответствии с инструкциями о сотрудничестве между ГП «Moldatsa», Командованием воздушных сил Министерства обороны и Специальной службой активного воздействия на гидрометеорологические процессы. В то же время Орган гражданской авиации будет контролировать процесс активации и деактивации зон полетов, чтобы гарантировать авиационную безопасность.

Период противоградовой защиты – с 15 апреля по 30 сентября, в этом году будет задействован 121 пункт запуска ракет.