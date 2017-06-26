Изменились правила подачи заявок на учебу в Румынию

Румынские власти утвердили методику, регламентирующую прием молодежи из Республики Молдова в государственные общеобразовательные и высшие учебные заведения Румынии в 2017 – 2018 учебном году.

По сравнению с прошлым годом, методология приема в вузы имеет несколько новых элементов. Вступительные экзамены будут сдаваться в университетах в основе мест, выделенных румынам из диаспоры на основе конкурса и его критериям, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства национального образования Румынии, в 2017 - 2018 учебном году кандидаты могут подавать заявки в неограниченное количество вузов, направлений и специальностей. Ранее они могли подавать заявление только на одно направление не более чем в три высших учебных заведений.



Для подачи документов нет необходимости в передвижении. Документы могут быть направлены на адрес электронной почты, установленный вузом, по почте – на адрес университетов, на ярмарках учебных мест, которые будут организованы на территории Республики Молдова или в филиалах университетов, которые работают на территории Республики Молдова.



Молодые люди из Республики Молдова могут отправлять документы на электронный адрес dosarerepmold@edu.gov.ro, в Министерство национального образования, а кандидаты из диаспоры по адресу dosarerompret@edu.gov.ro или в дипломатические представительства Румынии из-за рубежа, которые будут передавать документы в министерство и далее в выбранные высшие учебные заведения. По тем же адресам может быть запрошена и дополнительная информация или разъяснения по процедурам приема.



Что касается приема в общеобразовательные учебные заведения, документы будут переданы непосредственно или по почте с 10 по 17 июля, либо в Школьную инспекцию уезда Яссы (ISJ Яссы), либо в Министерство национального образования (MEN). Впоследствии министерство передаст заявки в ISJ Яссы в целях проведения вступительного онлайн-конкурса.