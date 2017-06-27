Парламент одобрил закон о борьбе с терроризмом

Новый закон о борьбе с терроризмом одобрил парламент в окончательном чтении.

Предусматривает он, в частности, что пассажиров самолетов будут проверять на борту до вылета и до прохождения пограничного контроля в пункте назначения.

Авиакомпании будут обязаны передавать списки пассажиров Службе информации и безопасности. Также закон оговаривает создание Антитеррористического территориального совета.

В силу он вступит после публикации в "Официальном мониторе".