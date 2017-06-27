Премьер-министр распорядился проводить тщательные проверки в продуктовых магазинах

Ужесточить контроль качества продуктов в магазинах потребовал глава кабмина Павел Филип.

Открывая сегодняшнее заседание правительства, он подчеркнул, что случаев продажи испорченных продуктов и замены этикеток на товарах все больше. Виновные, по словам премьера, должны нести ответственность.

"Прошу Национальное агенство продовольственной безопасности проводить тщательные проверки целый месяц. И не только в продовольственных магазинах. Сейчас лето, дети отдыхают в лагерях. Нужно удостовериться, что их кормят качественными продуктами", - заявил премьер-министр Павел Филип.







