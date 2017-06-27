Визит экспертов компании Kroll в столицу состоится в июле

Эксперты компаний Kroll приедут в Кишинев в июле. Они примут участие в очередном раунде консультаций по проблеме возвращения денег, выведенных из страны в результате банковских махинаций. Предстоит утвердить окончательную стратегию возмещения похищенных средств.

По оценкам Kroll, ущерб, нанесенный BEM, Banca Socială и Унибанку достигает 600 миллионов долларов. Необеспеченные достаточными залогами кредиты получили по меньшей мере 75 компаний, связанных с Иланом Шором.

Они действовали согласовано в период с 2012-го по 2014-ый год. Деньги переводили в основном на счета в двух латвийских банках. Затем их отмывали в этой же стране через сеть из ста корпоративных счетов. Большинство из них были открыты на британские компании или оффшорные фирмы, зарегистрированные в Белизе, на Виргинских островах и в Панаме.

Как отмечают эксперты Kroll, процесс возвращения денег в Молдову может продлиться полтора года.





