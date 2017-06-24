Tesla начала работу над созданием собственного музыкального сервиса

Компания Tesla начала работу над созданием собственного музыкального сервиса, который сможет полностью заменить радио в автомобилях этой марки. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящий момент производитель электрокаров ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. Это подтверждают в самой компании Илона Маска, пишет life.ru.

В настоящий момент в Tesla пока не решили, будет ли это полностью новый музыкальный сервис, либо же автомобили будут подключаться к одному из уже существующих.