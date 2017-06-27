В Чикаго построили магазин Apple с крышей в виде MacBook. ВИДЕО

Британское архитектурное бюро Foster+Partners предложило оригинальный элемент дизайна крыши нового магазина Apple в Чикаго.

Строительная бригада выложила логотип на серебряной прямоугольной крыше магазина, сделав его похожим на гигантский MacBook, пишет life.ru.

Разработанный Foster+Partners проект магазина представляет собой пространство площадью 20 тысяч квадратных футов. После завершения у здания будут стеклянные стены и тонкая крыша из углеродного волокна.

"Крыша изготовлена ​​из лёгкого материала, используемого в корпусах яхт, что позволило сделать её тонкой. И логотип Apple наверху", сообщает Chicago Tribune.