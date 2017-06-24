Стала известна дата начала продаж восстановленного Galaxy Note 7

Восстановленный флагман Galaxy Note 7R (также известный как Fandom Edition) может поступить в продажу уже в следующем месяце.

По данным издания The Investor, устройство появится на прилавках южнокорейских магазинов уже 7 июля 2017 года. Цена Galaxy Note 7R составит порядка 700 долларов.

Возрождённый смартфон получит поддержку голосового помощника Bixby и аккумулятор ёмкостью 3200 мА*ч (вместо 3500 мА*ч в оригинальном Galaxy Note 7). Источник такой информации журналисты не называют.

Примечательно, что свежая публикация The Investor противоречит сведениям, опубликованным этим же изданием в конце весны. Тогда корейские журналисты сообщали, что цена восстановленного флагмана не превысит отметки в 400 долларов, пишет life.ru

Напомним, смартфон Galaxy Note 7 поступил на прилавки в августе 2016 года. Вскоре после старта продаж в СМИ начала появляться информация о многочисленных случаях возгораний и взрывов таких устройств. В результате компании Samsung пришлось отозвать смартфон с рынка. Всего в мире было продано около 4,3 млн Galaxy Note 7.