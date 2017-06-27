В Швейцарии обнаружены могилы возрастом 7000 лет

В швейцарском городе Сьон при строительстве нового здания городского архива были обнаружены руины неолитических поселений возрастом примерно 7000 лет, включая могилы с костями и остатки домов.

Все работы на этом месте теперь приостановлены ориентировочно до сентября 2017 года, с тем чтобы находку смогли полноценно исследовать археологи, сообщает vesti.ru.

История неолита в Швейцарии изучена не очень хорошо. Предполагается, что первые земледельцы переселились в долину Вале, где сейчас расположен город Сьон, с территории современной Италии около 10 тысяч лет назад. Ранее здесь уже находили захоронения и остатки жилищ того периода.