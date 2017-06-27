Суд в Испании заменил тюремный срок Лионеля Месси на штраф

Верховный суд Испании решил заменить тюремный срок нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, который был назначен ему за уклонение от налогов, на штраф.

Как сообщает агентство EFE, футболист должен заплатить 255 тыс. евро. Ранее он уже был оштрафован на 2 млн евро по этому делу.

В июле 2016 года игроку "Барселоны" и его отцу Хорке Орасио Месси назначили наказание в виде 21 месяца тюремного заключения.

В мае суд сократил срок наказания отца Месси до 15 месяцев тюрьмы, для самого футболиста наказание осталось прежним. Суд также обязал нападающего "Барселоны" выплатить штраф на сумму в 2 млн евро (2,2 млн долларов).

В Испании сроки наказания меньше двух лет обычно отбываются условно, осужденные не направляются за решетку.

В прошлом году Лионель Месси и его отец были признаны виновными в трех случаях уклонения от уплаты налогов.

По версии обвинения, футболист и его отец не выплатили налогов на сумму в 4,1 млн евро, сообщает ВВС.

В ходе судебных заседаний Месси заявил, что сам не распоряжался своими доходами, а был занят игрой в футбол.

Лионель Месси считается одним из лучших футболистов современности и является самым титулованным аргентинским игроком в истории.