В Китае начнут тестировать вагоны метро для женщин

Администрация метрополитена города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая с конца июня начнет тестировать вагоны метро, предназначенные исключительно для женщин, сообщает агентство Синьхуа.

Предполагается, что в каждом составе один вагон будет "зарезервирован" для женщин в часы пик с 7.30 до 9.30 и с 17.00 до 19.00.

В другие часы пассажиры мужского пола также могут воспользоваться этим вагоном. Впрочем, как подчеркнули власти метрополитена, это правило не является обязательным к исполнению, так как не существует законодательной базы для дифференциального подхода в системе перевозок общественным транспортом.

С идей ввести "женские" вагоны в метро выступили политсоветники, которые отмечают, что женщинам из-за в целом хрупкой конституции намного тяжелее в часы пик. Кроме того, по их мнению, мера поможет избежать случаев сексуального домогательства, пишет РИА Новости

Население Гуанчжоу составляет около 14 миллионов человек.





