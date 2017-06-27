Итальянский аэропорт изменил правила безопасности из-за соуса песто

Международный аэропорт Генуя имени Христофора Колумба внес изменения в правила безопасности из-за популярного итальянского соуса песто. Об этом сообщает Associated Press.

Воздушная гавань разрешила пассажирам перевозить в ручной клади до 500 граммов песто. Напомним, что международные правила безопасности перелетов запрещают пронос на борт лайнера емкостей с жидкостями объемом более 100 миллилитров.

При этом пассажир должен будет отдать 50 евроцентов на благотворительные нужды — на сбор средств для лечения детей за рубежом. По данным аэропорта, за первые 20 дней после внедрения инициативы в жизнь уже удалось выручить 500 евро, сообщает lenta.ru.

На корректировку норм безопасности в воздушной гавани пошли из-за недовольства многих пассажиров, вынужденных выбрасывать банки с песто из ручной клади на пунктах досмотра.

Песто — соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра. Наиболее часто его используют с пастой. Родиной песто считается Генуя.