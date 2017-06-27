Названы лучшие малоизвестные направления Европы для бюджетного отдыха

Лидером среди живописных, но малоизвестных среди туристов мест для бюджетного отдыха в Европе стал регион Астурия на севере Испании. Об этом говорится в пресс-релизе компании Mastercard.

В Астурии расположена деревня Ковадонга, являющаяся местом поклонения и паломничества христиан. В районе населенного пункта также есть два озера, популярные среди туристов.

На втором месте находится древнейший город Мальты Зеббудж. Населенный пункт был основан примерно в 1282 году. В нем до сих пор сохранилась церковь, датируемая 1736 годом. Из Зеббуджа открывается панорамный вид на море и весь остров Мальта в целом.

Замыкает тройку Зальцкаммергут — историческая область в Австрии. Расположенная на его территории гора Дахштайн внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, регион известен своими живописными озерами.

Также в список лидеров вошли Азорские острова в Португалии, деревня Леднице-Вальтице в Чехии, остров Сааремаа в Эстонии, мыс Колка в Латвии и другие, пишет lenta.ru.

Данный рейтинг составлялся на основе данных Mastercard и мнений европейских экспертов по туризму. Специалисты оценивали направления по ряду критериев — стоимости проживания и питания, красоте местности, популярности среди отдыхающих, возможности безналичной оплаты и другим параметрам.