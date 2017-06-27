В турецких школах решили отказаться от изучения теории эволюции

Турецким старшеклассникам больше не будут преподавать теорию эволюции. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы полагаем, эта тема вне пределов понимания учеников», — заявил министр образования Альпаслан Дурмуш. По его словам, идея эволюции слишком противоречивая и сложная, и потому из учебников 9-го класса она будет исключена. О ней расскажут только студентам.

Это решение вызвало критику со стороны светских слоев общества: по их мнению, жизнь в стране все больше подвергается влиянию религиозных институтов, а наследие основателя современного турецкого государства — Мустафы Кемаля Ататюрка — постепенно забывается.

Турецкие СМИ, по данным Guardian, также сообщают, что в новых образовательных программах страны об Ататюрке рассказывать будут меньше, а об исламе — больше, пишет lenta.ru.