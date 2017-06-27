Крупнейшую плавучую солнечную электростанцию показали на видео

Крупнейшую в мире плавучую электростанцию, расположенную в Китае, показали на видео. Его публикует Ruptly.

«Здесь раньше были шахты. Потом они обрушились, образовалось огромное озеро. Когда сделали солнечную электростанцию, улучшилась экологическая обстановка. Не только природе стало лучше, но и доход появился. Практично!» — рассказал один из местных жителей.

Работающая на полную мощность установка генерирует 40 мегаватт электроэнергии, что достаточно для снабжения более 15 тысяч домов, пишет lenta.ru.