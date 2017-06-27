Шесть рыбаков были оштрафованы за ловлю рыбы запрещенными средствами

Шесть рыбаков были оштрафованы за ловлю рыбы запрещенными средствами.По данным Службы рыбнадзора, инспекторы обнаружили 21 сеть и 8 устройств для ловли раков. Рыболовные снасти были изъяты и доставлены на склад службы.

В отношении нарушителей было открыто 6 дел по статье 114 (1) Кодекса об административных правонарушениях РМ. Мужчинам грозит штраф в размере 2300 леев, пишет noi.md.

Служба рыбнадзора также призывает рыбаков не использовать пластиковые контейнеры, так как это оказывает отрицательное воздействие на экосистему.