ДТП в Яловенском районе: легковой автомобиль столкнулся с многотоннажной фурой

В серьезном столкновении с многотоннажной фурой легковой автомобиль оказался практически полностью смят.

Авария произошла сегодня, 23 июня, в первой половине дня, на трассе R6 недалеко от города Яловены. На кадрах, снятых очевидцем на видеорегистратор, можно увидеть, что легковой автомобиль сильно поврежден впереди, со стороны водителя.

Водитель Dacia Logan вышел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и врезался лоб в лоб в грузовик. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказала пресс-секретарь полиции Яловен Сильвия Ветку. Патрульной полиции предстоит разобраться во всех обстоятельствах ДТП, пишет noi.md.