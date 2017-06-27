Жительница Норвегии встретила лосят альбиносов

Жительница Норвегии заметила на лесной дороге лосиху и двух лосят, но малыши скорее напоминали ягнят: их шкура была белоснежной.

Лоси широко распространены в лесной зоне Северного полушария: всего на Земле — около полутора миллионов.

Жители Норвегии часто встречают лосей на дорогах, но недавно в одном из лесов на границе со Швецией было замечено необычное лосиное семейство: мать и двое малышей, притом детеныши имели ярко-белую окраску, пишет National Geographic.

Биологи говорят, что лосятам около месяца. Предположительно, они являются альбиносами. Вместе с тем, их светлая окраска также может быть и результатом лейкизма. В первом случае для организма характерно отсутствие пигмента меланина в клетках, тогда как во втором из-за генетической мутации в организме вообще нет пигментных клеток.

Отличить альбиноса от носителя лейкизма можно не только с помощью анализов, но и визуально: при альбинизме отсутствует пигментация радужной оболочки, тогда как при лейкизме глаза окрашены нормально.

На видео, снятом в Норвегии, рассмотреть глаза лосят сложно, поэтому их альбинизм — гипотетический. По еще одной версии, это может быть особая пегая масть: пятнистые лоси в Скандинавии встречаются. У подобной взрослой особи на светлой шкуре будут темные пятна, но в детстве пегий лось может быть кристально белым.

В мире также иногда попадаются лоси с белой шкурой: в США представители природоохранного ведомства ежегодно получают как минимум одну фотографию от очевидцев. А в Канаде пегие и белые лоси охраняются законом: на них охота запрещена.

В дикой природе животным с альбинизмом и лейкизмом приходится сложно: выделяясь яркой окраской, они привлекают внимание хищников и браконьеров. Однако взрослые белые особи встречаются среди многих видов, что говорит об их хороших навыках выживания.