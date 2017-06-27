27 жилых многоэтажек в Англии признали пожароопасными

27 жилых многоэтажных домов в 15 районах Англии признаны не соответствующими требованиям пожарной безопасности, заявили власти. Фасады этих домов облицованы огнеопасным материалом.

Ранее власти срочно эвакуировали жителей 650 квартир в пяти жилых башнях в лондонском районе Камден. Такое решение было принято из-за опасений по поводу несоответствия облицовки зданий требованиям пожарной безопасности.

Как выяснилось, облицовка пяти многоэтажек в Камдене аналогична той, что использовалась в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, где в результате пожара, по последним данным, погибли по меньшей мере 79 человек.

В муниципальном совете лондонского района Камден сообщили, в зданиях будут проведены работы по замене облицовки. Как ожидается, работы займут от трех до четырех недель. Жителей эвакуируемых домов переселили в отели и другие места временного размещения.

При этом жители 85 квартир жилого комплекса Chalcots Estate в Камдене отказались покидать свои дома. Как заявила представитель муниципального совета Джорджия Гулд, если люди не согласятся выехать, "это станет проблемой для пожарных служб". "Я знаю, это сложно, но Гренфелл меняет все. Но мы просто не можем рисковать безопасностью наших жителей", - сказала Гулд.

В настоящее время эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке - примерно по 100 в сутки - проверяют высотные здания в Лондоне, передает ВВС.

В пятницу лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр стало возгорание холодильника в одной из квартир.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.