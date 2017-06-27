Сход оползня в Китае: более 140 человек пропали без вести

Более 140 человек оказались погребены под завалами и потоками грязи в результате схода оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань.

Оползень сошел примерно в 06:00 утра по местному времени. Сообщается, что в одной из деревень уезда около 40 домов были разрушены стихией.

Сейчас на пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция. Спасатели и медики пытаются найти выживших.

Агентство Франс-пресс со ссылкой на местные власти сообщает, что спасателям удалось вызволить из-под завалов трех человек, включая ребенка. Они были госпитализированы.

Причиной схода оползня стали проливные дожди, которые привели к обрушению горных пород. Сообщается также, что обрушившиеся породы перекрыли русло реки на участке в 2 км.

В Китае сходы оползней нередко приводят к значительным разрушениям в поселках, расположенных в горных районах. Чаще всего сходы оползней провоцируют сильные дожди, отмечает ВВС.

В январе этого года по меньшей мере 12 человек погибли в провинции Хубэй, когда в результате оползня обрушилось здание отеля.