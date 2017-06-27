Сбитый локомотивом мальчик вышел из комы

Двухлетний мальчик из Леовского района, которого сбил локомотив, вышел из комы. Он остается в Институте матери и ребенка. Врачи говорят, его состояние стабилизировалось.

Инцидент произошел во вторник. Мальчик вместе со старшим братом собирал траву на железнодорожных путях. Машинист детей видел, но не успел остановить локомотив. Он же вызвал скорую и оказал ребенку первую помощь.

Мальчика доставили в леовскую районную больницу, в оттуда - вертолетом в Институт матери и ребенка.