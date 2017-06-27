Передано в суд дело секретаря мунсовета Кишинева

Уголовное дело секретаря кишиневского муниципального совета Валерия Диденку передали в суд. Чиновника обвиняют в коррупции.

По данным следствия, он вымогал деньги и ценности у предпринимателей и муниципальных советников.

По данным НЦБК, именно с его подачи принимались решения об аренде земельных участков и утверждении градостроительных планов. Чиновника арестовали в конце мая, а два дня назад перевели под домашний арест.

По этому же делу обвиняют двоих муниципальных советников - Геннадия Думанского и Олега Онищенко. Диденку свою вину признал, ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до 300 тысяч леев.