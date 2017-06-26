Кабмин одобрил важные изменения в законодательстве, касающиеся молодых мам

Отпуск по уходу за ребенком хотят сократить с шести до четырех лет. Поправки в Трудовой кодекс уже утвердил кабмин, и проект передали в парламент. Говорится в нем, что по истечении трех лет оплачиваемого отпуска мамы смогут еще год находится в декрете и числиться на работе.

"Это очень большая нагрузка для работодателей. Шесть лет дома с ребенком - это очень долго. По истечении этого времени человек может уже не соответствовать должности, которую работодатель для него сохранял", - сказала министр труда и соцзащиты Стелла Григораш.

Внесут в Трудовой кодекс еще одну поправку - женщины, которые уволились во время беременности, тоже будут получать пособия. Его размер рассчитают с учетом дохода супруга.

Сейчас пособия получают трудоустроенные женщины, стоящие на учете безработные и женщины, находившиеся на содержании мужа еще до беременности.