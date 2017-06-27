Из-за оборванных бурей проводов погибли двое детей

В результате бури, обрушившейся накануне на Молдову, погибли двое детей.

В пятницу в селе Волонтировка Штефан-водского района умерла 12-летняя девочка. Она наступила на оборванный ветром провод. А на следующий день в селе Гура Галбеней, Хынчештского района, ещё один ребёнок получил смертельный электроудар, наступив на кабель высокого напряжения во время игры с приятелем.

Второй мальчик получил ожоги рук и ног. Его доставили в больницу.

Кроме того, в столичной больнице скончалась женщина, на которую во время грозы упала ветка на Буюканах.