Бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана задержали на 72 часа

Бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. По данным НЦБК, он через посаженного сына требовал 60 тысяч евро у подследственного, которому обещал повлиять на прокурора.

Мужчина проходил по делу о распространении поддельных банковских карт. Посаженный сын Чебана, сотрудник Таможенной службы, также задержан. Ведомство по этому поводу начало служебное расследование. Обоим подозреваемым в коррупции грозит до семи лет лишения свободы.

Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения на должность замминистра внутренних дел он возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений. В настоящее время он работает в Службе госохраны.