Исполнитель теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге использовал мессенджер Telegram для связи с "зарубежным куратором", сообщила российская Федеральная служба безопасности со ссылкой на оперативные данные следствия.
За несколько часов до этого владелец Telegram Павел Дуров заявил, что российские власти требовали от него предоставить спецслужбам доступ к зашифрованной переписке пользователей мессенджера, а он отказался, передает ВВС.
В ходе расследования теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле, ФСБ России "получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера "Телеграм" для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", цитируют российские агентства официальное сообщение ФСБ.
"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер "Телеграм", предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - утверждают представители российских спецслужб.
Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Жертвами стали 16 человек, десятки получили ранения. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствие установило заказчика. Подробности он не сообщил.
В ночь на понедельник владелец мессенджера Павел Дуров на своей странице "ВКонтакте" заявил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров требовал от него дать спецслужбам доступ к зашифрованной переписке пользователей Telegram."Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году" - написал он
В пятницу 23 июня глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к администрации сервиса Telegram, в котором заявил, что команда мессенджера не исполняет требования российского закона об организаторах распространения информации и он может быть заблокирован.
Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение последних шести месяцев.
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Би-би-си, Сеул