Британский подросток обвинен в изнасиловании 8-летнего ребенка

В Манчестере 16-летний подросток арестован по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки. Задержать его помогли местные жители. В понедельник он предстанет перед судом.

Инцидент произошел вечером в субботу, около семи вечера по местному времени, в парке Нотхерст, в районе Мостон. В полицию поступило сообщение, что несовершеннолетний молодой человек изнасиловал ребенка и его преследуют прохожие.

Подростка арестовали в магазине на Нотхерст-роуд, неподалеку от парка, передает ВВС.

Как сообщает газета Guardian, прохожие удерживали молодого человека в магазине до прибытия полицейских. Когда его с коробкой на голове увозила полиция, толпа, собравшаяся у магазина, осыпала его бранью.

Полиция Манчестера попросила прессу и население воздерживаться от спекуляций вокруг расследования.

"Я знаю, что этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди местных жителей... Но я хочу заверить всех, что мы начали тщательное расследование", - отметил представитель полиции.

Он подчеркнул, что полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали подростка через 16 минут после первого сообщения в полицию о происшествии.