Строительная фирма не выполняет условия контракта уже четыре года

На четыре года затянула исполнение контракта строительная фирма, которая возводит многоэтажный дом на Чеканах. Вкладчики, которые практически полностью оплатили свои будущие квартиры, уверены, что девелоперы водят их за нос, и намерены искать правды в суде.

Всего в строительство этого дома вложили средства 160 человек.

Срок завершения строительства, указанный в контрактах, истек четыре года назад. Между тем здание закончено на 80%, а качеством выполненных работ люди недовольны.

Администратор строительной фирмы пришел было поговорить с возмущенными вкладчиками, но когда увидел журналистов, поспешил уйти.

"Если инвесторы, то есть жильцы, считают, что их обманывают, они вправе написать жалобу в НЦБК, который рассматривает такого рода заявления", - сказала юрист Арина Цуркану.

Вкладчики намерены обратится в суд, если фирма не сдаст дом в эксплуатацию до 1 июля.