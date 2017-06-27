В Колумбии затонуло судно со 170 туристами

Судно с примерно 170 туристами на борту затонуло на северо-западе Колумбии. По меньшей мере шесть человек погибли. Более 20 человек отправлены в больницы,

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил гибель шести человек, хотя ранее власти сообщали о девяти погибших. 16 человек при этом остаются пропавшими без вести. Местные власти подтвердили также, что 133 человека спасены.

Четырехпалубное прогулочное судно "Алмиранте" потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе.

Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в "Твиттере" на страничке издания Noticias Caracol, судно погрузилось под воду наполовину за полминуты.

На видео можно разглядеть, как люди выпрыгивают из тонущего судна. На помощь им подошли несколько небольших прогулочных лодок. По словам свидетелей, судно полностью ушло под воду меньше, чем за пять минут.

Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта, передает ВВС.

"Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями", - сказал агентству Франс-пресс.