Полиция в Стамбуле разогнала участников гей-прайда

Полиция в Стамбуле разогнала участников несанкционированного марша за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Организаторы демонстрации заявляли, что марш состоится, несмотря на запрет со стороны городских властей.

Небольшие группы людей собирались на подходах к площади Таксим, но вокруг было гораздо больше полиции. Полиция арестовала несколько человек, а затем применила резиновые пули, для того чтобы разогнать собравшихся.

Власти Стамбула уже третий год запрещают гей-парад под тем предлогом, что на участников могут напасть приверженцы крайне правых идеологий.

В отличие от большинства исламских стран, в Турции гомосексуальность не запрещена, но во многих слоях общества царит гомофобия, отмечает ВВС.