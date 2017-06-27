Трагедия в Бельцах: четырехлетний ребенок выпал из окна

Четырехлетний ребенок выпал из окна шестиэтажного дома в Бельцах. Трагедия произошла накануне вечером.

По данным Службы чрезвычайных ситуаций, мальчик облокотился на москитную сетку, которая защищала кухонное окно, и она, не выдержав тяжести, выпала наружу.

На место прибыл экипаж СМУРД, однако спасти ребенка не удалось.





