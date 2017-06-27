Супружеская пара погибла, перевернувшись на мотоцикле

Супружеская пара погибла, перевернувшись на мотоцикле. Трагедия произошла в минувшее воскресенье под Оргеевом.

Мужчина, который находился за рулём, скончался на месте ДТП. Его супруга умерла сегодня в больнице.

По предварительной версии водитель не справился с управлением и слетел с обрыва. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.