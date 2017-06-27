На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

Голубая акула, проплывавшая рядом с побережьем Мальорки в выходные, вызвала панику у отдыхавших, были эвакуированы несколько пляжей, пишет Guardian.

Акулу впервые заметили в субботу неподалеку от пляжей в Кала-Махор и Кан-Пастилья. На видео удалось запечатлеть, как она проплывает в нескольких метрах от отдыхающих, которые затем бросились к берегу, пишет РИА Новости.

Спасатели распорядились закрыть пляж. К вечеру воскресенья акулу удалось поймать. Как сообщили местные СМИ, у нее было серьезное ранение головы, вероятно, от гарпуна.

Неясно, была ли акула ранена до или после того, как ее заметили у берегов острова.







