Ученые выяснили, как жили первые многоклеточные организмы Земли

Первые многоклеточные существа на нашей планете были похожи не на гидр, морских губок или других неподвижных беспозвоночных, а на трилобитов и прочих подвижных существ, добывавших пищу самостоятельно, говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

"Палеонтологи давно привыкли работать с окаменелостями, которые покажутся очень странными биологам, работающим с живыми организмами. Но если мы опускаемся на самое дно в истории жизни на Земле, то тогда окаменелости становятся еще более причудливыми. У них нет хвоста, ног, скелета, глаз или любых других черт, которые помогли бы понять, к какой ветви "древа жизни" принадлежали их обладатели, что делает нашу работу очень сложной", — поясняет палеонтолог из университета Вандербильта Саймон Даррох (Simon Darroh).

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет живые организмы были исключительно одноклеточными. Многоклеточные существа, как предполагают исследователи, появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни мы не знаем почти ничего, так как их останки почти полностью отсутствуют.

Раньше ученые, опираясь на немногочисленные окаменелости этого периода, считали, что самые древние и примитивные животные, так называемые рангеоморфы, вели сидячий образ жизни и были похожи на современных губок. Недавно палеонтологи начали в этом сомневаться, так как необычный характер размножения рангеоморфов требует их способности к самостоятельному передвижению.

Даррох и его коллеги пришли к похожим выводам крайне необычным путем, просчитав "гидродинамические" характеристики одного из самых необычных эдиакарских существ, примитивных проточленистоногих Parvancorina, останки которых находили в Архангельской области и в Австралии, сообщает РИА Новости.

Эти существа отличаются похожи на согнутую букву Т, микроскопический якорь или лук со стрелой и в целом напоминают трилобитов и других примитивных обитателей моря времен Кембрия и других поздних исторических эпох. Грани этой "буквы" или "якоря" были заметно толще по сравнению с остальным телом существа, и ученые предполагали, что к ним прикреплялись складки, при помощи которых Parvancorina "выуживали" планктон из морской воды.

Внешнее сходство этого существа с трилобитами и его "сидячий" образ жизни, как вспоминает Даррох, уже вызывали споры у исследователей. Многие скептики указывали на то, что колонии Parvancorina росли в "неправильном" направлении, прикрепляя свои "якоря" не в том направлении, в котором через них должна была проходить вода вместе с приливами и отливами.

Авторы статьи проверили эти версии, создав трехмерные компьютерные модели нескольких особей Parvancorina, заметно отличающихся видом и размерами, и просчитав то, как их тело будет взаимодействовать с водой.

Как показали расчеты, анатомия тела доисторических "якорей" была совершенно не приспособлена для сидячего образа жизни, так как они не всегда перенаправляли потоки воды в те места, где находились предположительные фильтрующие органы беспозвоночных. Иными словами, если характер течения менялся, то тогда колонии Parvancorina были бы полностью лишены пищи и умирали бы от голода.

Это позволяет говорить, что Parvancorina могли быть или свободноплавающими организмами, способными самостоятельно находить и ловить добычу, или же они могли поворачивать себя или даже ползать по дну, если вели сидячий образ жизни. Если это действительно было так, то эдиакарская фауна была гораздо более разнообразной и "динамичной", чем мы представляем это себе сегодня, заключает Даррох.



