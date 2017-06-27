Первые многоклеточные существа на нашей планете были похожи не на гидр, морских губок или других неподвижных беспозвоночных, а на трилобитов и прочих подвижных существ, добывавших пищу самостоятельно, говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.
"Палеонтологи давно привыкли работать с окаменелостями, которые покажутся очень странными биологам, работающим с живыми организмами. Но если мы опускаемся на самое дно в истории жизни на Земле, то тогда окаменелости становятся еще более причудливыми. У них нет хвоста, ног, скелета, глаз или любых других черт, которые помогли бы понять, к какой ветви "древа жизни" принадлежали их обладатели, что делает нашу работу очень сложной", — поясняет палеонтолог из университета Вандербильта Саймон Даррох (Simon Darroh).
Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет живые организмы были исключительно одноклеточными. Многоклеточные существа, как предполагают исследователи, появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни мы не знаем почти ничего, так как их останки почти полностью отсутствуют.
Раньше ученые, опираясь на немногочисленные окаменелости этого периода, считали, что самые древние и примитивные животные, так называемые рангеоморфы, вели сидячий образ жизни и были похожи на современных губок. Недавно палеонтологи начали в этом сомневаться, так как необычный характер размножения рангеоморфов требует их способности к самостоятельному передвижению.
Даррох и его коллеги пришли к похожим выводам крайне необычным путем, просчитав "гидродинамические" характеристики одного из самых необычных эдиакарских существ, примитивных проточленистоногих Parvancorina, останки которых находили в Архангельской области и в Австралии, сообщает РИА Новости.
Эти существа отличаются похожи на согнутую букву Т, микроскопический якорь или лук со стрелой и в целом напоминают трилобитов и других примитивных обитателей моря времен Кембрия и других поздних исторических эпох. Грани этой "буквы" или "якоря" были заметно толще по сравнению с остальным телом существа, и ученые предполагали, что к ним прикреплялись складки, при помощи которых Parvancorina "выуживали" планктон из морской воды.
Внешнее сходство этого существа с трилобитами и его "сидячий" образ жизни, как вспоминает Даррох, уже вызывали споры у исследователей. Многие скептики указывали на то, что колонии Parvancorina росли в "неправильном" направлении, прикрепляя свои "якоря" не в том направлении, в котором через них должна была проходить вода вместе с приливами и отливами.
Авторы статьи проверили эти версии, создав трехмерные компьютерные модели нескольких особей Parvancorina, заметно отличающихся видом и размерами, и просчитав то, как их тело будет взаимодействовать с водой.
Как показали расчеты, анатомия тела доисторических "якорей" была совершенно не приспособлена для сидячего образа жизни, так как они не всегда перенаправляли потоки воды в те места, где находились предположительные фильтрующие органы беспозвоночных. Иными словами, если характер течения менялся, то тогда колонии Parvancorina были бы полностью лишены пищи и умирали бы от голода.
Это позволяет говорить, что Parvancorina могли быть или свободноплавающими организмами, способными самостоятельно находить и ловить добычу, или же они могли поворачивать себя или даже ползать по дну, если вели сидячий образ жизни. Если это действительно было так, то эдиакарская фауна была гораздо более разнообразной и "динамичной", чем мы представляем это себе сегодня, заключает Даррох.
Комментарии
- Учёные: прикосновение любимого смягчает боль женщины
- Представлен самый четкий снимок отличной от Солнца звезды
- Полюса Урана меняются местами каждый день
- Самое масштабное исследование: как недосыпание влияет на мозг
- НАСА показало речную гальку Марса
- Нашли самые древние египетские иероглифы
- Учёные рассказали о нестабильности магнитных полей Урана
- Создан прототип искусственной радужной оболочки
- Опубликован снимок ураганов на Юпитере, известных как "нитка жемчуга"
- Эксперты назвали стоимость Большого барьерного рифа
- Объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой
- Учёные: прикосновение любимого смягчает боль женщины
- Google оштрафовали на 2,42 млрд евро
- Три вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке
- BMW представила новое поколение кроссовера X3. ВИДЕО
- Германия выпустила купюры номиналом ноль евро
- Эффектный выход: кит чуть не запрыгнул в лодку к рыбакам: видео
- Контрабанду на миллион обнаружили в столице
- В России пешеход одним ударом убил не пропустившего его водителя
- Начались массовые проверки в магазинах и лагерях отдыха
- "Били всех подряд": в Одессе двое парней набросились на прохожих. ВИДЕО
- Не поделили горку: успокаивать родителей в столичном парке приехали около 20 полицейских. ВИДЕО
- Подробности трагедии в Леовском районе
- Ураганный ветер пронесся над столицей: сотни деревьев повалены. ФОТО
- Илан Шор приговорен к 7,5 годам тюремного заключения
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул