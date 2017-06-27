В гостиничный бассейн в Лос-Анджелесе влетел автомобиль

Автомобиль в результате ДТП въехал в бассейн одной из гостиниц американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, восемь человек пострадали, сообщает телеканал KABC TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 19.30 по местному времени (5.30 млд). По данным полиции, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн. В этот момент в бассейне находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. В результате ДТП никто из них не был серьезно ранен, сообщает РИА Новости.

Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Полиция пытается выяснить, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.





